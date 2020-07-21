В Татарстане ловят водителей, паркующих авто возле водоемов

В Татарстане проводят разъяснительные беседы с водителями, паркующими автомобили возле водоемов.

На территории природного заказника прошел совместный рейд инспекторов Госкомитета по биологическим ресурсам, полиции и ГИМС. Водителям объясняют, что парковаться у воды запрещено, и составляют протоколы по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

Водоохранная зона составляет 200 метров, то есть парковаться можно на расстоянии не ближе 200 метров от уреза воды.

Ранее экологи, инспекторы АТИ, МЧС, представители администрации города Лаишево провели рейд по прибрежной полосе реки Камы.

