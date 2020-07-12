Сегодня экологи провели рейды по прибрежной полосе Камы

Сегодня экологи, инспекторы АТИ, МЧС, представители администрации города Лаишево провели рейд по прибрежной полосе реки Камы.

Они проверили, где автолюбители оставляли свои автомобили на отдыхе возле реки. Водоохранная зона составляет 200 метров, то есть парковаться можно на расстоянии не ближе 200 м от уреза воды, говорится в официальном аккаунте Лаишевского района.

Вчера полицейские провели рейд на пляже «Камское море» из-за наплыва отдыхающих. Правоохранители штрафовали и составляли протоколы за нахождение на пляже.

