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Владимир Жириновский возглавил партсписок ЛДПР на выборах в трех городах Татарстана

12:58, 21.07.2020
Владимир Жириновский возглавил партсписок ЛДПР на выборах в трех городах Татарстана
Фото: kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил партсписок на выборах в Казгордуму. В первой тройке — координатор отделения ЛДПР в Татарстане Владимир Сурчилов и его заместитель Марсель Габдрахманов.

На выборах 2015 года Жириновский уже возглавлял партсписок в казанскую думу, но партия не преодолела проходной барьер в 5%, сообщает «Коммерсант».

Также Владимир Жириновский возглавил партийные списки Нижнекамска и Набережных Челнов.

Напомним, Сурчилов подал документы для выдвижения кандидатом в президенты Татарстана. Помимо него на пост претендуют еще четыре человека, включая действующего президента Татарстана Рустама Минниханова.

ОбществоВласть Татарстан
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