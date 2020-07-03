Владимир Сурчилов подал документы для выдвижения кандидатом в президенты Татарстана

Координатор регионального отделения ЛДПР Владимир Сурчилов подал документы для выдвижения кандидатом в президенты Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК Татарстана.

«Сегодня в ЦИК Татарстана представил документы Владимир Сурчилов, выдвинутый политической партией ЛДПР. Таким образом, все кандидаты от политических партий, которые провели мероприятия по выдвижению своих кандидатов, представили документы в ЦИК РТ», — сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь ЦИК республики Альфия Алимова.

Накануне документы сдал лидер «Партии Роста» в Татарстане Олег Коробченко. От партии «Единая Россия» на выборы пойдет действующий президент Татарстана Рустам Минниханов, от «Справедливой России» — Альмир Михеев. «Коммунистов России» будет представлять первый секретарь республиканского комитета партии Альфред Валиев.

