Татарстанцы спят по шесть с половиной часов в день и часто работают по выходным

Фото: Илья Репин

Работа утомляет, но от нее получают удовольствие

В среднем работающий житель Татарстана спит по 6,6 часа, при этом хочет проводить в кровати по 8,2 часа. Это не сказывается на получении удовольствия от работы, о чем заявили 53,7% татарстанцев. Об этом сообщило исследовательское агентство «ПромРейтинг» на основе опроса 600 респондентов из Татарстана с 29 июня по 7 июля.

При этом работа утомляет наибольшее количество опрошенных — 36,9%. 34% затруднились ответить, а 14% устают от домашних дел.

Постоянно испытывают недостаток в отдыхе 28% опрошенных татарстанцев. Еще 20,3% часто имеют дефицит отдыха, а 33,1% ощущают переутомление время от времени. При этом 15,5% респондентов редко или вообще не испытывают дефицита в отдыхе.

Большинство — 38% — заявили о том, что просыпаются в будни ранее 6.00, и только 5,3% респондентов отметили отсутствие фиксированного времени пробуждения. Фото publicdomainpictures.net

Только 12,8% татарстанцев никогда не работают по выходным

Большинство — 38% — заявили о том, что просыпаются в будни ранее 6.00, и только 5,3% респондентов отметили отсутствие фиксированного времени пробуждения. Что касается отхода ко сну, то 29,5% ложатся спать позже полуночи. 28,1% опрошенных уходят на ночной отдых в промежутке между 22.00 и 23.00, 25,7% — между 23.00 и 00.00. И только 8% ложатся раньше 22.00.

52,3% опрошенных жителей Татарстана сообщили, что работают по пятидневному рабочему графику. У 25,4% график ненормированный, «2 через 2» работают 10,4% респондентов. 2,3% работают вахтовым методом, у 1,8% сменный график.

Постоянно по выходным работают чуть менее 6% респондентов из Татарстана, еще четверть назвали работу по выходным частой необходимостью. Время от времени работать в субботу или воскресенье вынуждены 28,4% опрошенных. Лишь 12,8% опрошенных никогда не работают по выходным.

Михаил Мишустин попросил глав регионов лично контролировать ситуацию на рынке труда. Фото: government.ru

Средняя зарплата в 40 тысяч и 133 миллиона на создание временных рабочих мест

Почти тремя неделями ранее аналитический центр «Авито Работы» представил статистику по результатам изучения объявлений в сегменте рынка труда, по которой во втором квартале 2020 года казанцы в среднем получали по 42,1 тысячи рублей в месяц. Это на 8% больше, чем в предыдущем квартале. Сейчас по размеру заработной платы столица Татарстана уступает только Москве (73,6 тысячи), Санкт-Петербургу (53,7 тысячи) и Екатеринбургу (42,6 тысячи).

В начале июля сообщалось, что правительство РФ выделит регионам 4 млрд рублей на частичное возмещение расходов по созданию временных рабочих мест. Татарстан получит 133,3 млн рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав регионов лично контролировать ситуацию на рынке труда. Особое внимание глава правительства потребовал уделить трудоустройству выпускников и тех, кто впервые утраивается на работу.

Дарья Пинегина