Мишустин поручил главам регионов лично контролировать ситуацию на рынке труда

Губернаторы должны взять ситуацию на региональных рынках труда под личный контроль. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Руководители регионов обязаны вести мониторинг за ситуацией на рынке труда и мерах, принимаемых для содействия занятости. Особое внимание нужно уделить трудоустройству выпускников и тех, кто впервые утраивается на работу. Отчеты о результатах должны быть до 1 сентября направлены в Минтруд России.

Накануне стало известно, что правительство России выделит регионам более 4 млрд рублей на частичное возмещение расходов на зарплаты.

