Половина подхвативших COVID-19 в Татарстане являются рабочими и служащими

Фото: пресс-служба президента РТ

Количество завозных случаев коронавирусной инфекции в Татарстане сохраняется на том же уровне — 267 случаев, в том числе 61 случай из-заграницы. По «контакту» заразились 2 958 человек (56%), у 2 053 контакт не установлен (39%). Об этом сегодня рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Половина заболевших являются рабочими и служащими. Четверть подхвативших инфекцию являются пенсионерами. Доля детей до 17 лет составляет 9,4%, лиц старше 65 лет — 16,8%.

Ранее Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане 140 человек с коронавирусом и пневмонией находятся в тяжелом состоянии.