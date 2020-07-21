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Половина подхвативших COVID-19 в Татарстане являются рабочими и служащими

10:29, 21.07.2020
Половина подхвативших COVID-19 в Татарстане являются рабочими и служащими
Фото: пресс-служба президента РТ

Количество завозных случаев коронавирусной инфекции в Татарстане сохраняется на том же уровне — 267 случаев, в том числе 61 случай из-заграницы. По «контакту» заразились 2 958 человек (56%), у 2 053 контакт не установлен (39%). Об этом сегодня рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Половина заболевших являются рабочими и служащими. Четверть подхвативших инфекцию являются пенсионерами. Доля детей до 17 лет составляет 9,4%, лиц старше 65 лет — 16,8%.

Ранее Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане 140 человек с коронавирусом и пневмонией находятся в тяжелом состоянии.

Общество Татарстан
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