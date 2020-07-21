В Татарстане 140 человек с коронавирусом и пневмонией находятся в тяжелом состоянии

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала о статистике заболеваемости.



По словам Авдониной, 28% пациентов лечатся от внебольничной пневмонии. Треть пациентов (33%) являются бессимптомными носителями, с симптомами ОРВИ проходят лечение 36% пациентов.

На сегодняшний день 140 человек находятся в больнице с тяжелой формой заболевания — это 2,7%. В 24% болезнь протекает в легкой форме.



Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана призвали не выстраиваться в огромные очереди в торговых центрах.

