В отделении «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» открыли первый счет эскроу в формате онлайн

Первый счет эскроу в формате онлайн открыл клиент для приобретения квартиры в новом ЖК «Беседа» девелоперской компании «Унистрой» (застройщик ООО СЗ «Унистройдом-2»).



Открытие счета эскроу онлайн — уникальное преимущество для клиентов Сбербанка. Благодаря этой технологии значительно сокращается время проведения сделки как для застройщика, так и для покупателя объекта недвижимости.

Как работает данный сервис:

• Застройщик, используя систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» или «СберAPI», создает электронный договор счета эскроу и подписывает его цифровой подписью.

• Клиент (покупатель объекта недвижимости)подтверждает договор счета эскроу в своем мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и подписывает его в один клик.

• Счет эскроу открыт.

• Пополнить счет клиент (покупатель объекта недвижимости) может также в мобильном приложении.

Опция открытия счета эскроу онлайн пока доступна только клиентам банка — резидентам РФ с подтвержденными в банке паспортными данными. Для открытия счета эскроу клиенту необходимо установить последнюю версию мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» (обновить версию можно в App Store или Play Market).

Управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Рушан Сахбиев:

«Для Сбербанка крайне важно развивать дистанционные сервисы, которые будут одинаково удобны как для наших клиентов, так и для наших партнеров. Оформление счетов эскроу онлайн открывает новые возможности для застройщиков, позволяя сделать процесс приобретения недвижимости еще более удобным и оперативным. Также счет эскроу обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств с такого счета возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости, либо при расторжении сделки по покупке объекта недвижимости».



Заместитель генерального директора АО «УК «Унистрой» Искандер Юсупов:

«Текущая ситуация диктует нам новые правила: мы научились эффективно проводить сделки в онлайн-формате, чтобы клиенты, в том числе и из других регионов, могли приобрести квартиру, не посещая офис продаж. Открытие эскроу-счета онлайн — это еще один шаг к развитию дистанционных сервисов, который мы совершили с нашим надежным партнером — ПАО «Сбербанк». Открытие эскроу-счета онлайн позволит сэкономить время на этом важном этапе проведения сделки, сделает процедуру более комфортной и прозрачной для клиента. Мы благодарим Отделение «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» за новые возможности для наших клиентов, благодаря которым процесс приобретения квартиры станет еще более оперативным и удобным».

С 5 июня данный сервис доступен всем клиентам Сбербанка. Счет эскроу можно открыть в «Сбербанк Онлайн», а весь процесс занимает не более 5 минут и не требует визита в банк покупателя объекта недвижимости.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»