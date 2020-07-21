Верховный суд Татарстана дал пожизненное за тройное убийство в Менделеевске

Фото: "Реальное время"/ Максим Платонов

К пожизненному лишению свободы приговорил сегодня Верховный суд Татарстана 41-летнего Айнура Харисова. Он признан виновным в убийстве жены, 19-летнего пасынка и 2-летнего родного сына в Менделеевске, а также покушении на жизнь еще одного пасынка 12 лет, передает из суда журналист «Реального времени».



В прениях по этому делу гособвинитель — прокурор республики Илдус Нафиков запрашивал для подсудимого именно такое наказание.

На следствии Харисов вину в тройном убийстве признал. А вот о покушении на жизнь еще одного ребенка говорил — не помнит. Сегодня в последнем слове подсудимый раскаялся и попросил приговорить его к смертной казни.

Дело рассматривал председатель уголовной коллегии Верховного суда РТ Максим Беляев.

У подсудимого за плечами лечение от алкоголизма и тяга к азартным играм. А еще реальный срок за кражу и условный за нападение с ножом на тещу. В его новом деле фигурирует предсмертная записка — свидетельство, что глава семьи сам планировал побег на тот свет.

Главным свидетелем на процессе пришлось стать выжившему в резне 12-летнему мальчику. Детали громкого дела — в материале «Реального времени».

