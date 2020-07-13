Вакцина от COVID-19 может стать доступна для россиян в середине августа

Вакцина от COVID-19, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, может стать доступна для россиян в середине августа.

«В гражданский оборот вакцина может поступить 12—14 августа, в середине августа», — сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

Центр планирует подать заявку на регистрацию вакцины ориентировочно 2—4 августа. До 12 августа Росздравнадзору следует проверить разрабатываемые партии, уточнил Гинцбург.

Сейчас стартовал второй этап испытания вакцины. Закончить исследования планируется в конце июля — начале августа, к моменту регистрации.



Также испытания вакцины от коронавируса завершились и в Сеченовском университете. Их признали успешными.