СМИ: Sony удваивает производство Playstation 5 в этом году

Японская корпорация Sony удваивает производство консоли нового поколения Playstation 5, которая готовится к выходу. В компании прогнозируют повышенный спрос на приставку.

По данным Bloomberg, Sony планирует довести объемы производства приставки в этом году до 10 млн единиц.

Компания ждет повышенный спрос на рынке видеоразвлечений и гейминга в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. Однако при этом Sony признает, что, вероятно, столкнется с логистическими сложностями. Ожидается, что консоль поступит в продажу в конце этого года.

Sony представила Playstation 5 12 июня. При этом большую часть презентации посвятили играм, которые будут доступны на PS5 и поступят в продажу в день релиза игровой приставки. Стоимость приставки и старт продаж обещали анонсировать позже.