Sony презентовала новую PlayStation 5

Японская компания Sony показала игровую консоль PlayStation 5 (PS5). Стоимость приставки и старт продаж анонсируют позже.

Как пишет РБК, большая часть презентации была посвящена играм, которые будут доступны на PS5 и поступят в продажу в день релиза игровой приставки. Сюрпризом для геймеров стал анонс игры Spider-Man: Miles Morales. Эта игра стала продолжением сюжета первой части Spider-Man. Главный персонаж новой игры — Майлз Моралес, преемник Питера Паркера (Человека-паука).

Sony также презентовала еще несколько игр, которые выйдут только на PlayStation 5: Gran Turismo 7 (автосимулятор); Horizon: The Forbidden West (экшен-РПГ); GhostWire: Tokyo (экшен от первого лица); Demon's Souls (ролевая игра в жанре темного фэнтези); Ratchet & Clank Rift Apart (игра для детей); Returnal (футуристический триллер).

Консоль поступит в продажу в двух версиях — с дисководом и без. Кроме того, Sony представила новые геймпады, отдельную станцию для их зарядки (одновременно можно будет заряжать два геймпада), наушники, пульт дистанционного управления PS5 и веб-камеру для синхронизации игровой приставки с девайсами.

PlayStation 5 оснащена 8-ядерным процессором AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц, видеокартой AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса с переменной частотой до 2,23 ГГц, 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с и дисководом 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.

