Источник: в ХК «Ак Барс» есть подтвержденный случай коронавируса

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в своем телеграм-канале Derzhi сообщил о том, что в казанском хоккейном клубе есть игрок, сдавший положительный тест на коронавирус:

— Сегодня не было тренировки «Ак Барса», но бить в колокола рано. Команда сдавала анализы на этот тупой вирус, и пока результатов не было. Формально в первой команде только один инфицированный, но называть имя не будем — это право клуба. Не захотят — не надо. Да он давно в изоляции. Тренировка во вторник будет зависеть от результатов теста.

Напомним, что казанский «Ак Барс» на прошлой неделе планировал организовать открытую для показа в соцсетях тренировку и пресс-конференцию со СМИ в режиме онлайн, однако в последний момент мероприятие было отменено.

В марте именно казанцы первым из клубов выступили с открытым обращением к КХЛ прервать розыгрыш Кубка Гагарина из-за объявленной пандемии коронавируса.

Ранее COVID-19 был обнаружен у другого представителя игровых видов спорта Казани, француза Эрвина Нгапета. Волейболист «Зенита» стал первым жителем Татарстана с подтвержденным диагнозом коронавируса. Позже положительные тесты сдали два футболиста «Рубина»: Николай Поярков и Константин Плиев. Еще у четырех игроков (Йевтич, Бегич, Коновалов и Бакаев) были выявлены антитела.