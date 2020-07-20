Клип Little Big набрал рекордное число просмотров за всю историю «Евровидения»

Музыкальный клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым роликом на официальном YouTube-канале «Евровидения». Он набрал свыше 134 миллионов просмотров.

«Поздравляем российскую (группу, — прим. ред.) Little Big! Uno стало самым просматриваемым видео на канале «Евровидения» на YouTube-канале за всю историю, набрав более 134 миллионов просмотров», — говорится в сообщении организаторов конкурса в Twitter.

Congratulations to Russia's Little Big!



Uno is now the most watched video EVER on the #Eurovision YouTube channel, with over 134,000,000 views



Find out who makes up the rest of the Top 5 pic.twitter.com/wbpv6vjF1z — Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 20, 2020

Напомним, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» должна была представлять панк-рэйв-группа из Санкт-Петербурга Little Big. На момент отмены конкурса из-за коронавируса их клип на песню Uno был самым популярным среди участников.

