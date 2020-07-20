На КАМАЗе запустили второго тягача-беспилотника

На заводе двигателей КАМАЗа начал работать беспилотный робот-тягач с фиксированными маршрутами на два конвейера сборки двигателей.

Робот, получивший имя «Регина», двигается по следующему маршруту: из цеха отгрузки покупных комплектующих он доставляет детали на конвейер сборки двигателей V8 и на конвейер сборки Р6. На каждый конвейер доставляется по два биг-бокса.

За рабочий час робот выполняет один полный круг.

В дальнейшем сотрудники Логистического центра планируют проложить маршрут машины для перевозки коробки передач с СП «ЦФ КАМА» на линию стыковки Р6.

Днем беспилотник перемещается по маршруту, а ночью встает на подзарядку, передает пресс-служба «Ростеха».

В декабре беспилотные роботы начали поставлять на КАМАЗе кабины грузовиков с прессово-рамного завода на автомобильный.

