Кандидаты от ЛДПР и СП представили в ЦИК Татарстана документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы

Кандидат от ЛДПР Андрей Колосов и кандидат от «Справедливой России» Ильнар Сираев представили в Центризбирком Татарстана документы для выдвижения на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому избирательному округу №28. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.



На сегодняшний день по Нижнекамскому округу ЦИК России заверила списки кандидатов от четырех политических партий:

ЛДПР — Колосов Андрей Васильевич,

«Единой России» — Морозов Олег Викторович,

«Справедливой России» — Сираев Ильнар Рашитович,

КПРФ — Ягудин Альберт Ахметвагизович.

Также документы представил самовыдвиженец Василий Коротких.

Ранее председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, как пройдут дополнительные выборы депутата в Госдуму и Госсовет республики. Документы от кандидатов принимаются до 29 июля.