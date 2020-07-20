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Кандидаты от ЛДПР и СП представили в ЦИК Татарстана документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы

16:11, 20.07.2020
Кандидаты от ЛДПР и СП представили в ЦИК Татарстана документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы
Фото: tatarstan.ru

Кандидат от ЛДПР Андрей Колосов и кандидат от «Справедливой России» Ильнар Сираев представили в Центризбирком Татарстана документы для выдвижения на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому избирательному округу №28. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

На сегодняшний день по Нижнекамскому округу ЦИК России заверила списки кандидатов от четырех политических партий:

  • ЛДПР — Колосов Андрей Васильевич,
  • «Единой России» — Морозов Олег Викторович,
  • «Справедливой России» — Сираев Ильнар Рашитович,
  • КПРФ — Ягудин Альберт Ахметвагизович.

Также документы представил самовыдвиженец Василий Коротких.

Ранее председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, как пройдут дополнительные выборы депутата в Госдуму и Госсовет республики. Документы от кандидатов принимаются до 29 июля.

ОбществоВласть Татарстан
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