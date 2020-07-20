Кандидаты от ЛДПР и СП представили в ЦИК Татарстана документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы
Кандидат от ЛДПР Андрей Колосов и кандидат от «Справедливой России» Ильнар Сираев представили в Центризбирком Татарстана документы для выдвижения на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому избирательному округу №28. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
На сегодняшний день по Нижнекамскому округу ЦИК России заверила списки кандидатов от четырех политических партий:
- ЛДПР — Колосов Андрей Васильевич,
- «Единой России» — Морозов Олег Викторович,
- «Справедливой России» — Сираев Ильнар Рашитович,
- КПРФ — Ягудин Альберт Ахметвагизович.
Также документы представил самовыдвиженец Василий Коротких.
Ранее председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, как пройдут дополнительные выборы депутата в Госдуму и Госсовет республики. Документы от кандидатов принимаются до 29 июля.ОбществоВласть Татарстан
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