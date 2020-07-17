Кондратьев рассказал, как пройдут довыборы в Госдуму и Госсовет Татарстана

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, как пройдут дополнительные выборы депутата в Госдуму и Госсовет республики.

Так, довыборы депутата Госдумы по Нижнекамскому избирательному округу будут осуществлять 14 ТИК и 533 УИК. В этом округе 440 тысяч избирателей. Это Аксубаевский район, Алькеевский, Нижнекамский, Заинский, Новошешминский, Спасский, Нурлатский, Чистопольский и Черемшанский районы. Выдвинуть свою кандидатуру могут и самовыдвиженцы, и представители партий. Самовыдвиженцы представляют документы до 18.00 18 июля. Заявились Андрей Колосов от ЛДПР, Олег Морозов от «Единой России», Ильнар Сираев от «Справедливой России» и Альберт Ягудин от КПРФ. Сроки представления партиями списков кандидатов завершаются 19 июля.

Каждый кандидат-самовыдвиженец или от партии, не представленной в Госдуме, должен собрать подписи 3% избирателей, это около 13 тыс. человек.

Дополнительные выборы кандидатов Госсовета Татарстана по Елабужскому одномандатному округу №37 будут обеспечивать 2 ТИК и 62 УИК. Количество избирателей — 61 139 человек. 12 июля завершилось выдвижение кандидатов: Елена Сбитнева («Справедливая Россия»), Тимур Шагивалеев («Единая Россия»), Артем Григорьев (КПРФ), Ильяс Валеев (ЛДПР). Не позднее 29 июля они должны представить документы на регистрацию.