Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Политик Алексей Навальный заявил на своем сайте о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Решение было принято из-за иска компании «Московский школьник» (предположительно связана с бизнесменом Евгением Пригожиным), по которому Навальный и ФБК должны выплатить 88 млн рублей.

Навальный также объявил о создании новой организации, название которой пока не раскрывается.

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным в 2011 году, был включен в список иностранных агентов в октябре прошлого года.

До этого Следственный комитет возбудил дело об отмывании 1 млрд рублей. Следователи сообщали, что лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, с января 2016 года по декабрь 2018 года «получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем».