Сбербанк заключил соглашение с КФУ по образовательному кредиту с государственной поддержкой

Отделение «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» и Казанский (Приволжский) федеральный университет заключили соглашение по образовательному кредиту с государственной поддержкой. Соглашение предусматривает возмещение вузом уплаченных процентов по образовательному кредиту абитуриенту.

Абитуриенты КФУ смогут получить кредит на образование в Сбербанке. Напомним, что в августе прошлого года Министерство науки и высшего образования РФ и Сбербанк подписали соглашение о господдержке образовательного кредитования.

Студентам предоставляется льготный период на весь срок обучения и дополнительно 3 месяца.

Кроме того, что вуз возместит абитуриентам уплаченные проценты, кредитную ставку частично будет оплачивать государство. Сейчас ставка составляет 13,01% годовых, из которых заемщик оплачивает 8,5% годовых, а государство — 4,51% годовых. Образовательный кредит Сбербанка возможно получить как имея доход, так и без дохода. Гражданину РФ на момент предоставления кредита должно быть не менее 14 лет, а на момент возврата кредита не более 75 лет. На рассмотрение кредита Сбербанк берет не более четырех рабочих дней со дня предоставления полного пакета документов. Срок кредита состоит из периода обучения, трех месяцев на поиск работы и десяти лет на погашение всей суммы.

Управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Рушан Сахбиев:

«Программа образовательных кредитов Сбербанка уникальна в своем роде. Это удобные условия для наших клиентов, жителей Татарстана и всей России. Вместе с государственной поддержкой Казанский федеральный университет поможет абитуриентам сэкономить на уплате процентов. Такой подход будет содействовать в формировании новой среды с более широким диапазоном возможностей для каждого, кто стремится получить образование».

«Пока это беспрецедентный случай, когда университет частично погашает стоимость кредита на образование, — отметил ректор КФУ Ильшат Гафуров. — Наша задача — дать дополнительные возможности для получения высшего образования в стенах Казанского университета и снять обременение с семьи наших будущих студентов, которые по тем или иным причинам не смогли пройти на бюджет».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»