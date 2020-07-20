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За выходные под колеса авто в Казани попали двое детей

12:20, 20.07.2020
За выходные под колеса авто в Казани попали двое детей
Фото: Пиксабей

В Казани в выходные под колеса автомобилей попали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

В субботу автомобиль Toyota Camry на проспекте Ямашева сбил 12-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем иномарки находился 30-летний водитель. Мальчик получил ушибы лба и голени.

Второе ДТП с участием ребенка произошло 18 июля в 15.55. 21-летний водитель, двигаясь по улице Глушко, сбил восьмилетнюю девочку. Девочка переходила дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. Медики доставили ее больницу с гематомой в области глаза.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске усилят контроль за перевозкой детей без автокресел.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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