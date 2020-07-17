В Нижнекамске усилят контроль за перевозкой детей без автокресел

С 20 по 30 июля в Нижнекамске пройдет специальная акция «Ребенок — главный пассажир!» для пресечения неправильной перевозки детей, то есть без автокресел. Об этом сообщает официальный сайт Нижнекамского муниципального района.

Перевозка детей в легковушках (на переднем сиденье в возрасте до 12 лет, на заднем сиденье в возрасте до 7 лет) должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Всего за первое полугодие 2020 года в городе зарегистрировано 19 ДТП с участием детей до 16 лет, 20 детей в них получили ранения.

Ранее депутат Госдумы Ольга Алимова предложила бесплатно выдавать детские автокресла многодетным и малоимущим, имеющим доход на каждого человека до двух прожиточных минимумов, и иных «наименее социально защищенных категорий семей с детьми».