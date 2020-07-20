Три жителя Зеленодольска за день потеряли почти миллион рублей
Всего за день жители Зеленодольска потеряли сбережений, в общей сложности, почти на миллион рублей. Об этом рассказали в МВД по РТ.
Жертвами мошенников стали три человека. 67-летний рабочий и 65-летняя пенсионерка рассказали, что им позвонили неизвестные от имени сотрудников банка. Мошенники сообщили, якобы с их счета пытаются снять деньги и необходимо перечислить их на «Безопасный счет». Таким образом мужчина лишился 130 тысяч, а женщина 150 тысяч.
Еще одним пострадавшим стал 42-летний рабочий завода. Мужчина предоставил мошенникам удаленный доступ и лишился более 500 тысяч рублей.
Ранее житель Татарстана потерял 430 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже. Он поверил телефонным мошенникам, которые представились аналитиками фондовой биржи.
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