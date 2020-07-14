Житель Татарстана потерял 430 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Фото: Реальное время

Житель Татарстана потерял 430 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже. Он поверил телефонным мошенникам, которые представились аналитиками фондовой биржи.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, 40-летний житель Чистополя нашел на сайте объявление о заработке на фондовой бирже. Он оставил свой номер, по которому с ним связался неизвестный мужчина. Звонивший представился аналитиков и пообещал помочь заработать.

Потерпевший выполнил указания аферистов, установив на телефон и компьютер специальные программы. Он выдал ему все пароли и предоставил удаленный доступ.

С того момента он потратил больше 430 тысяч рублей. Тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Телефонные номера, по которым потерпевший общался с аферистами, зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге.



Ранее прокурор Татарстана призвал всех не быть наивными и не сообщать паролей и персональных данных по телефону.