Житель Татарстана потерял 430 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже
Житель Татарстана потерял 430 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже. Он поверил телефонным мошенникам, которые представились аналитиками фондовой биржи.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, 40-летний житель Чистополя нашел на сайте объявление о заработке на фондовой бирже. Он оставил свой номер, по которому с ним связался неизвестный мужчина. Звонивший представился аналитиков и пообещал помочь заработать.
Потерпевший выполнил указания аферистов, установив на телефон и компьютер специальные программы. Он выдал ему все пароли и предоставил удаленный доступ.
С того момента он потратил больше 430 тысяч рублей. Тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Телефонные номера, по которым потерпевший общался с аферистами, зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее прокурор Татарстана призвал всех не быть наивными и не сообщать паролей и персональных данных по телефону.Общество Татарстан
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