Ковалев назначен главным тренером китайского «Куньлуня»

Экс-игрок «Ак Барса», обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной России Алексей Ковалев назначен на пост главного тренера китайского клуба «Куньлунь».



До этого россиянин входил в тренерский штаб команды при североамериканском специалисте Курте Фрэйзере.

Ковалев выступал за казанский «Ак Барс» во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/2005 годов. Всего за казанцев он провел 39 матчей, в которых отметился 22 (10+12) набранными очками.

В 2013 году он завершил свою игровую карьеру.

Напомним, ранее Ковалев в своем «Инстаграме» поделился процессом приготовления татарского угощения чак-чак.