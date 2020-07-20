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Ковалев назначен главным тренером китайского «Куньлуня»

10:55, 20.07.2020
Ковалев назначен главным тренером китайского «Куньлуня»
Фото: instagram.com/akovy27

Экс-игрок «Ак Барса», обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной России Алексей Ковалев назначен на пост главного тренера китайского клуба «Куньлунь».

До этого россиянин входил в тренерский штаб команды при североамериканском специалисте Курте Фрэйзере.

Ковалев выступал за казанский «Ак Барс» во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/2005 годов. Всего за казанцев он провел 39 матчей, в которых отметился 22 (10+12) набранными очками.

В 2013 году он завершил свою игровую карьеру.

Напомним, ранее Ковалев в своем «Инстаграме» поделился процессом приготовления татарского угощения чак-чак.

СпортХоккей
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