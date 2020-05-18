Экс-игрок «Ак Барса» и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев приготовил чак-чак

Экс-игрок «Ак Барса», обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной России Алексей Ковалев поделился процессом приготовления татарского угощения чак-чак.

«Решил приготовить татарское национальное блюдо чак-чак», — написал хоккеист в своем «Инстаграме», выложив весь процесс отдельными фотографиями.

Ковалев выступал за казанский «Ак Барс» во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/2005 годов. Всего за казанцев он провел 39 матчей, в которых отметился 22 (10+12) набранными очками.

В 2013 году он завершил свою игровую карьеру. В последнее время Ковалев работал на посту тренера в китайском клубе КХЛ «Куньлунь Ред Стар».