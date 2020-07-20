СМИ узнали, что российская элита получила доступ к вакцине от коронавируса еще в апреле

Агентство Bloomberg узнало, что у российской элиты был доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса еще с апреля. По данным агентства, вакцинацию прошли сотни человек.

По данным источников, доступ к экспериментальной вакцине получила политическая и предпринимательская элита. Агентство не называет имен, но утверждает, что доступ к вакцине был у «Русала» и «Фосагро», однако не все решились ввести препарат.

Один из топ-менеджеров рассказал, что сделал прививку ради того, чтобы «жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах». Некоторые жаловались на температуру и мышечные боли, а другие отказались от вакцинации, передает «Коммерсант».

Напомним, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России успешно завершил испытания вакцины от коронавируса. Вакцина может стать доступна для россиян в середине августа.

