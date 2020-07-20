Под Кремлем спасатели вытащили из Казанки обессилевшего мужчину

Фото: Олега Тихонова

Спасатели вытащили из воды обессилевшего 41-летнего мужчину. Его обнаружили в 500 метрах от Центра семьи «Казан».

Как рассказали в пресс-службе МЧС по РТ, около половины второго ночи 19 июля поступило сообщение, что в Казани напротив Центра семьи «Казан» на реке Казанке пьяный мужчина прыгнул в воду через ограждение. Затем он скрылся из виду, очевидцы забеспокоились, что он утонул.

Спасатели ЗПСО№2 нашли его в 500 метрах от Центра семьи «Казан» в обессиленном состоянии. Его подняли на борт и доставили на берег. Он был передан сотруднику полиции.

Отметим, что с начала купального сезона в Татарстане утонули уже 43 человека. Шестеро из погибших — дети.