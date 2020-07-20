С начала купального сезона в Татарстане погибли 43 человека

Фото: Олега Тихонова

С начала лета на воде погибли вдвое больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Из 43 погибших, шестеро — дети. И это притом, что официально купальный сезон в республике еще не начался.

Оборудованных мест для того, чтобы окунуться в реку или озеро на весь Татарстан всего 17, и лишь одно, в Нижнекамске, получило официальное положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Остальные 16 «не рекомендованы к посещению». У них нет санитарно-эпидемиологических заключений. И дело даже не в том, что угроза распространения коронавируса остается высокой, а в том, что велика вероятность подхватить какую-то другую инфекцию.

Риск подхватить что-то в грязной воде людей не останавливает: в недавнюю жару, когда столбик термометра регулярно забирался за отметку 30—35 градусов выше ноля, пляжи — любые, оборудованные, стихийные и вовсе дикие — были заполнены людьми. Окунуться пытались всюду, где хоть как-то можно было добраться до воды. Уследить не то что за всеми отдыхающими, но за местами, что люди сами выбирают себе для отдыха — просто нереально — признают в ГИМС.

На прошлой неделе к поиску решения проблемы подключился президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поручил профильным ведомствам не упираться в наказания — запреты и штрафы за нарушение режима отдыха на воде, а найти возможность создать условия для того, чтобы отдыхать было безопасно.



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