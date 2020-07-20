Ученые установили, откуда и когда коронавирус был завезен в Россию

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Ученые выяснили, что новый коронавирус попал в Россию не из Китая, а из Европы. Такие данные представили в пресс-службе Сколтеха.

Ученые сопоставили генетические данные по вирусам, циркулирующим на территории РФ, с данными о передвижении населения. Было установлено, что вирус был завезен в Россию в период с конца февраля — начала марта как минимум в 67 случаях — это следует из данных вирусного разнообразия.

Согласно исследованию, вирус был завезен не из Китая, а преимущественно из Европы. При этом в России циркулирует как минимум девять вариантов вируса, которые не выявлены в других странах, передает «РИА Новости».



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