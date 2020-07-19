Ученые нашли шесть разных форм коронавируса

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2). Формы COVID-19 отличаются друг от друга симптомами.

Ученые утверждают, что это позволяет оценить риск развития серьезных осложнений и госпитализации больного, передает телеканал Sky News.

При первой и второй формах коронавирусной инфекции, выделенных учеными, наблюдаются симптомы, характерные для гриппа: без температуры или с ней.

Третья (желудочно-кишечная) форма характеризуется отсутствием кашля при наличии диареи, потере аппетита и повышении температуры тела. Эти три формы характеризуются как условно легкие, так как при их развитии лишь от 1,5% до 4,4% пациентов понадобилась респираторная поддержка.

В случае с остальными тремя формами заболевания этот показатель составлял 8,6%, 9,9% и 19,8% соответственно. При четвертой форме болезни к основным симптомам добавляется чувство усталости, а при пятой его также сопровождают спутанность сознания и боль в мышцах. Для шестой и наиболее тяжелой формы болезни, при которой половине пациентов оказалась необходима госпитализация, характерны потеря аппетита, диарея и боли в области живота в сочетании с затрудненностью дыхания, болями в груди и мышцах, усталостью и спутанностью сознания.

По словам исследователей, пациенты, у которых были отмечены более тяжелые формы COVID-19, в среднем были старше и отличались более слабым здоровьем, наличием лишнего веса и хронических заболеваний, в том числе диабета и болезней дыхательных путей.