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МЧС: в ближайшие часы в Татарстане ожидается очень сильный дождь

21:45, 19.07.2020
МЧС: в ближайшие часы в Татарстане ожидается очень сильный дождь
Фото: realnoevremya.ru

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение об опасности метеоявления на территории Татарстана и Казани с 21:00 19 июля до 6:00 20 июля.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по РТ, в ближайшие 1—3 часа местами на территории РТ и ее столицы ожидается очень сильный дождь с сохранением в течение ночи 20 июля.

Напомним, что прошедший сегодня вечером дождь уже привел к затоплению нескольких улиц в Казани.

Общество Татарстан
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