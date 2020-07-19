МЧС: в ближайшие часы в Татарстане ожидается очень сильный дождь

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение об опасности метеоявления на территории Татарстана и Казани с 21:00 19 июля до 6:00 20 июля.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по РТ, в ближайшие 1—3 часа местами на территории РТ и ее столицы ожидается очень сильный дождь с сохранением в течение ночи 20 июля.

Напомним, что прошедший сегодня вечером дождь уже привел к затоплению нескольких улиц в Казани.