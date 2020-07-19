После дождя в Казани затопило несколько улиц

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Прошедший сегодня вечером дождь привел к затоплению нескольких улиц в Казани. Видеозаписи затопленных дорог выложили жители города в социальных сетях.

Так, в Нагорном и на улице Губкина вода поднялась до бамперов проезжающих автомобилей.

Так же под водой оказался асфальт во дворах на улице Гагарина. Кроме того, аналогичная ситуация сложилась у дома по улице Лукина.

Как ранее сообщали в МЧС Татаратана, в республике в эти выходные ожидается ухудшение погоды. В частности, пройдут сильные дожди, местами — грозы. Локально возможен град. Сила ветра может достигать 20 м/с, в Казани — до 17 м/с.

