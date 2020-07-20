В Челнах имя для дельфина выбрали на конкурсе

В дельфинарии в Набережных Челнах подвели итоги конкурса по выбору имени дельфину, который родился 10 июня. Всего в этом конкурсе участвовали 800 человек, которые предложили порядка 3 тысяч имен.

Главным условием конкурса было следующее: имя должно начинаться на букву «И», как у самки дельфины по кличке Инга — мамы дельфиненка. В итоге в дельфинарии выбрали имя «Искра».

При этом победителя пришлось выбирать случайным образом — вариант «Искра» прислали 40 человек.