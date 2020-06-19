В челнинском дельфинарии появился краснокнижный дельфиненок — видео
В дельфинарии Челнов на свет появился краснокнижный дельфиненок, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Родившийся малыш относится к виду черноморская афалина, который занесен в Красную книгу России.
Самка дельфина по кличке Инга родила его 10 июня.
Отмечается, что пока пол малыша определить невозможно, поэтому у дельфина еще нет имени. Сотрудники дельфинария предлагают помочь выбрать кличку всем желающим. Главное условие: чтобы она начиналась на букву «И», как у мамы.Общество Татарстан
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