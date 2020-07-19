Названа причина смерти актрисы из сериалов «Убойная сила» и «Тайны следствия»

Актриса Костромского камерного драматического театра Марина Макарова умерла на 46-м году жизни. Она известна по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Убойная сила» и многих других.

Художественный руководитель Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий уточнил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он добавил, что на лечение Макаровой была собрана крупная сумма денег.

Прощание с Макаровой пройдет в эту среду, сообщается на странице театра в соцсетях.