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Названа причина смерти актрисы из сериалов «Убойная сила» и «Тайны следствия»

17:29, 19.07.2020

Актриса Костромского камерного драматического театра Марина Макарова умерла на 46-м году жизни. Она известна по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Убойная сила» и многих других.

Художественный руководитель Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий уточнил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он добавил, что на лечение Макаровой была собрана крупная сумма денег.

Прощание с Макаровой пройдет в эту среду, сообщается на странице театра в соцсетях.

Справка

Марина Макарова родилась 30 сентября 1974 года в Костроме. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ), курс Ю. В. Томошевского. Сотрудничала с театром «Приют комедианта». Наиболее известна по ролям в сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный», «Фаворский».

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