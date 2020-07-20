Роспотребнадзор документально закрепит право не оставлять чаевые и заказывать еду онлайн

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Роспотребнадзор представил новые правила работы заведений общественного питания. Они заменяют попавшие под «регуляторную гильотину» требования, принятые более 20 лет назад.

В документе закреплено право клиента не оставлять чаевые, а также предусмотрена возможность клиента до прихода в ресторан заказать еду онлайн. Кроме того, прописан запрет без согласия клиента включать в чек расходы, не относящиеся к стоимости самих блюд (включая те же чаевые).

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил РБК, что новые правила не обсуждались с профессиональным сообществом и во многом дублируют положения действующего законодательства.