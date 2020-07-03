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В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ

15:51, 03.07.2020
В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru

В первый день сдачи ЕГЭ в Амурской области на экзамены по географии, литературе и информатике пришло вдвое меньше ранее заявленных 859 выпускников.

«В связи с тем, что в этом году ЕГЭ проводится не для всех, а только для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы, такой расклад был ожидаем», — говорится в сообщении регионального Минобранауки.

Всего для проведения первых экзаменов в регионе задействован 41 пункт проведения.

Рособрнадзор ранее направил письмо в МВД с информацией о 30 сайтах и группах в социальных сетях, предлагающих приобрести контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ 2020 года.

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