В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ

В первый день сдачи ЕГЭ в Амурской области на экзамены по географии, литературе и информатике пришло вдвое меньше ранее заявленных 859 выпускников.

«В связи с тем, что в этом году ЕГЭ проводится не для всех, а только для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы, такой расклад был ожидаем», — говорится в сообщении регионального Минобранауки.

Всего для проведения первых экзаменов в регионе задействован 41 пункт проведения.

Рособрнадзор ранее направил письмо в МВД с информацией о 30 сайтах и группах в социальных сетях, предлагающих приобрести контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ 2020 года.