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В Башкирии умер известный в республике врач

01:32, 20.07.2020
В Башкирии умер известный в республике врач

Известный в Башкирии врач-нефролог Ринат Дашкин, работавший в стерлитамакском медцентре НОРИС, умер. Жизнь медика оборвалась на 64-м году жизни.

В медцентре пока не сообщают о причинах кончины Дашкина.

«Он долгие годы проработал в команде Медцентра НОРИС. Для нас это трагедия. И сейчас каждый сотрудник глубоко скорбит, потому что ушел из жизни родной человек», — выразили соболезнования сотрудники медицинского центра.

Ранее в Челнах скончалась врач-дерматовенеролог Татьяна Житкова.

ОбществоМедицина Башкортостан
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