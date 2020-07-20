В Башкирии умер известный в республике врач
Известный в Башкирии врач-нефролог Ринат Дашкин, работавший в стерлитамакском медцентре НОРИС, умер. Жизнь медика оборвалась на 64-м году жизни.
В медцентре пока не сообщают о причинах кончины Дашкина.
«Он долгие годы проработал в команде Медцентра НОРИС. Для нас это трагедия. И сейчас каждый сотрудник глубоко скорбит, потому что ушел из жизни родной человек», — выразили соболезнования сотрудники медицинского центра.
Ранее в Челнах скончалась врач-дерматовенеролог Татьяна Житкова.
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