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В инфекционной больнице Набережных Челнов умерла врач-дерматолог

16:25, 08.06.2020
В инфекционной больнице Набережных Челнов умерла врач-дерматолог
Фото: zdrav.tatar.ru

В инфекционной больнице Набережных Челнов скончалась врач-дерматовенеролог Татьяна Житкова. Посмертный диагноз пока не поставлен.

Как пишет «Татар-информ», женщина попала в больницу с высокой температурой. Лечение не принесло результата. Сегодня женщина скончалась в реанимационном отделении.

Татьяна Житкова училась в Челябинском государственном медицинском институте, окончила его в 1993 году. Устроилась в кожно-венерологический диспансер Набережных Челнов и проработала там 26 лет. Имела высшую квалификационную категорию. Ей было 52 года.

6 мая стало известно, что в Набережных Челнах от коронавируса умер заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 Набережных Челнов Дмитрий Смородинов.

ОбществоМедицина Татарстан
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