СМИ: ученые из США отслеживали сигналы телефонов на российских военных объектах

Несколько американских ученых отслеживали сигналы мобильных телефонов на военных объектах в Восточной Европе, в том числе в России. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Целью было исследование возможности использования данных сотовой связи для военных и разведывательных целей. Например, ученые отслеживали сигналы мобильных телефонов на полигоне Военно-морского флота России в Нёноксе на следующий день после взрыва 8 августа 2019 года.

Сегодня СМИ также сообщили, что старшина ВМС США по имени Чарльз Бриггс арестован по подозрению в передаче секретных данных гражданину России. Он работал в департаменте информации и технологии в Военно-морском медицинском центре Портсмута.