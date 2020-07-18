Выручка АПК в Татарстане за 5 месяцев составила более 40 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За пять месяцев 2020 года объем валовой сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств составил 77,1 млрд рублей, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Денежная выручка увеличилась на 7% и составила 40,6 млрд рублей, сообщил сегодня на совещании министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, по итогам 2019 года в 20 районах все сельхозформирования прибыльные и еще в 10 районах наблюдается увеличение доли прибыльных хозяйств.

«Вместе с тем, в целом по отрасли недополучено прибыли в размере 1,4 млрд. рублей в основном за счет 49 убыточных хозяйств. Наибольшее количество убыточных хозяйств в Альметьевском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Зеленодольском, Лаишевском и Рыбно-Слободском районах», — констатировал министр.