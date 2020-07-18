Полицейские провели рейды на озерах Лебяжье и Глубокое в Казани

В Казани прошли рейды на территории озер Лебяжье и Глубокое. В них приняли участие администрация Кировского и Московского районов, полиция, МЧС и волонтеры ОСВОД. Об этом сообщается в Instagram районов.



С отдыхающими провели 14 профилактических бесед о недопустимости разжигания костров, парковки в зеленой зоне, распития алкоголя в общественных местах, а также о безопасном поведении на воде. В итоге в отношении одного автовладельца, припарковавшего свою машину в зеленой зоне, составили административный протокол.

Ранее полицейские провели рейд на пляже «Камское море» из-за наплыва отдыхающих. Правоохранители штрафовали и составляли протоколы за нахождение на пляже.