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Полицейские провели рейды на озерах Лебяжье и Глубокое в Казани

18:57, 18.07.2020
Полицейские провели рейды на озерах Лебяжье и Глубокое в Казани
Фото: realnoevremya.ru

В Казани прошли рейды на территории озер Лебяжье и Глубокое. В них приняли участие администрация Кировского и Московского районов, полиция, МЧС и волонтеры ОСВОД. Об этом сообщается в Instagram районов.

С отдыхающими провели 14 профилактических бесед о недопустимости разжигания костров, парковки в зеленой зоне, распития алкоголя в общественных местах, а также о безопасном поведении на воде. В итоге в отношении одного автовладельца, припарковавшего свою машину в зеленой зоне, составили административный протокол.

Ранее полицейские провели рейд на пляже «Камское море» из-за наплыва отдыхающих. Правоохранители штрафовали и составляли протоколы за нахождение на пляже.

Общество Татарстан
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