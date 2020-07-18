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Фишман-Бекмамбетова рассказала о нехватке хороших пляжей в Казани

16:35, 18.07.2020
Фишман-Бекмамбетова рассказала о нехватке хороших пляжей в Казани
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на данный момент мало хороших пляжей. Об этом рассказала помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова в в интервью, которое опубликовали на YouTube-канале «TUKAY Говорит».

Она отметила озера Лебяжье и Комсомольское

«Я надеюсь, мы в ближайшее время приступим и напротив Кремля на той стороне Казанки сможем организовать достойные условия для летнего отдыха», — сообщила Фишман-Бекмамбетова.

Также она обратила внимание на загруженные дороги к пляжу «Камское море». В Лаишево приезжают 30-40 тыс. человек, хотя в нем самом проживает только 8,5 тыс.

Вчера Роспотребнадзор Татарстана назвал единственный пляж в республике, на котором разрешено купаться. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии получил пляж «Кама» в Нижнекамском районе.

Общество Татарстан
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