Роспотребнадзор Татарстана назвал единственный пляж, где разрешено купаться

Роспотребнадзор Татарстана назвал единственный пляж в республике, на котором разрешено купаться. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии получил пляж «Кама» в Нижнекамском районе.

С мая в зоне рекреации поселка Красный Ключ было отобрано 14 проб воды из Камы и 4 пробы песка.

«По результатам лабораторных исследований отобранные пробы воды водоема по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и радиологическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям. Отобранные пробы песка соответствуют нормам радиационной безопасности», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана объяснил, что запрета на работу пляжей нет, но купаться на них все равно небезопасно. Например, озера Глубокое и Большое Лебяжье, к сожалению, не отвечают требованиям по микробиологическим показаниям. Там велик риск подхватить кишечные заболевания — дизентерию, энтеровирусную инфекцию, сальмонеллез.

