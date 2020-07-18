В Чувашии назначили нового председателя татарской национальной автономии
Новым председателем общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» избран заслуженный артист Татарстана Ильдус Шайдуллин. Избрание нового председателя автономии в ходе открытого голосования состоялось 16 июля.
7 июля стало известно о смерти председателя татарской национальной автономии Чувашии Фарита Гибатдинова. Он был госпитализирован в больницу Чебоксар с пневмонией. Точная причина смерти неизвестна.
Председатель Духовного управления мусульман Чувашии подчеркнул, что на нового руководителя автономии возложена огромная ответственность, ему делегирована сложная задача — продолжить успешно начатую деятельность Гибатдинова и способствовать единению татар в Чувашии и укреплению межнациональных отношений.ОбществоВласть Татарстан
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