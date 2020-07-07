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Умер председатель татарской национальной автономии Чувашии Фарит Гибатдинов

08:35, 07.07.2020
Умер председатель татарской национальной автономии Чувашии Фарит Гибатдинов
Фото: facebook.com

Сегодня стало известно о смерти председателя татарской национальной автономии Чувашии Фарита Гибатдинова.

Об уходе Гибатдинова рассказал его друг Ильдус Зайнетдинов.

Гибатдинов был госпитализирован в больницу Чебоксар с пневмонией. 29 июня у него случился инфаркт. Как сообщал татарсткий журналист Рафис Земдиханов, врачи давали положительный прогноз о выздоровлении Гибатдинова, передает «Татар-Информ».

Точная причина смерти пока не называется.

Общество Татарстан
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