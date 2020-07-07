Умер председатель татарской национальной автономии Чувашии Фарит Гибатдинов
Сегодня стало известно о смерти председателя татарской национальной автономии Чувашии Фарита Гибатдинова.
Об уходе Гибатдинова рассказал его друг Ильдус Зайнетдинов.
Гибатдинов был госпитализирован в больницу Чебоксар с пневмонией. 29 июня у него случился инфаркт. Как сообщал татарсткий журналист Рафис Земдиханов, врачи давали положительный прогноз о выздоровлении Гибатдинова, передает «Татар-Информ».
Точная причина смерти пока не называется.Общество Татарстан
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