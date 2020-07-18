Минниханов поздравил главу Тувы с днем рождения
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram поздравление с днем рождения, адресованное главе Тувы Шолбану Кара-Оолу.
«Сине туган көнең белән тәбрик итэм, Шолбан Валерьевич, с днем рождения! Давно не виделись!» — написал Минниханов.
Напомним, что Кара-Оол переболел коронавирусом. Минниханов желал ему выздоровления, назвав братом.
Глава Тувы Шолбан Кара-Оол родился 18 июля 1966 года. Сегодня он празднует 54-летие. Руководит республикой с 2007 года.ОбществоВласть Татарстан
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