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Минниханов поздравил главу Тувы с днем рождения

12:52, 18.07.2020
Минниханов поздравил главу Тувы с днем рождения
Фото: vk.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram поздравление с днем рождения, адресованное главе Тувы Шолбану Кара-Оолу.

«Сине туган көнең белән тәбрик итэм, Шолбан Валерьевич, с днем рождения! Давно не виделись!» — написал Минниханов.

Напомним, что Кара-Оол переболел коронавирусом. Минниханов желал ему выздоровления, назвав братом.

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол родился 18 июля 1966 года. Сегодня он празднует 54-летие. Руководит республикой с 2007 года.

ОбществоВласть Татарстан
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