Роспотребнадзор по Татарстану нашел нарушения в девяти отелях и хостелах

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала о контроле: выдано 7625 предписаний, из них 136 за неделю. Проверили за неделю 507 объектов. Процент тех объектов, которые не соблюдают меры, не меняется — за неделю их было 7%, или 38 предприятий.

На неделе были проверены пассажирские перевозки — маски не носили как кондукторы, так и пассажиры. Выявили также нарушения в двух магазинах, на двух летних верандах в Казани и Елабуге нашли несоблюдение масочного режима, непроведение утреннего фильтра и отсутствие антисептиков для обработки рук.

За неделею были проверены 53 гостиницы и хостела, в девяти (17%) нашли нарушения — отсутствие разметки, дезсредств, недостаток масок и непроведение термометрии гостям и сотрудникам отелей.