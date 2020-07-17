Счетная палата Татарстана спросит с экс-гендиректора ГУП «Геоцентр» за форум в Швейцарии

ГУП «Геоцентр» за 4 с половиной года заработало 54 млн рублей, но его активы подешевели на 2,3 млн

Как стало известно «Реальному времени», 17 июля на заседании коллегии Счетной палаты Татарстана под председательством Алексея Демидова подвели итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр Республики Татарстан» за 2016—2019 годы и истекший период 2020 года.

Аудитор Ильнур Мубараков сообщил: объем выручки предприятия за 2016—2019 годы составил почти 54 миллиона рублей (в основном благодаря контрактам и договорам, заключенным с Министерством экологии на общую сумму 34 миллиона). Но, несмотря на это, чистые активы предприятия подешевели почти вдвое — с 5,3 миллиона до 3 миллионов рублей.

Ильнур Мубараков сообщил: объем выручки предприятия за 2016—2019 годы составил почти 54 миллиона рублей. Но, несмотря на это, чистые активы предприятия подешевели почти вдвое — с 5,3 миллиона до 3 миллионов рублей. Фото sprt.tatar

Списания имущества, «потерянные» вещи, нецелевые расходы...

Удешевление активов предприятия, по мнению аудитора, связано с нарушениями и недостатками, которые нашли во время проверки. Их можно назвать системными.

Каждый год (без согласования с Минземимущества) на предприятии списывали государственное имущество.

Делали записи о наличии имущества в ходе инвентаризации при его отсутствии. А как только его балансовая стоимость доходила до нуля, его списывали, а взыскивание стоимости за фактически утраченное имущество с материально ответственных лиц не производили (например, так умудрились списать целый автоприцеп).

В декабре 2018 года на предприятие купили кондиционеры за 110 тысяч рублей. Но сразу же списали, не успев даже оприходовать. Главбух объяснил, что оборудование смонтировали по предыдущему месту расположения предприятия. Дотошные аудиторы туда съездили и обнаружили в помещении старые кондиционеры, которые точно никто не менял. За проверенный Счетной палатой период списано имущества на общую сумму более миллиона рублей.

Была у аудитора и претензия к эффективности расходов предприятия. Например, возникли вопросы к двум контрактам с ООО «СК Согласие» на сбор и обработку химанализов и геолого-гидрологических материалов на общую сумму 1,44 миллиона. А материалы по обработанным данным химанализов к проверке не были представлены.

Возникли вопросы к двум контрактам на сбор и обработку химанализов и геолого-гидрологических материалов на общую сумму 1,44 миллиона. Фото dwater.ru

— К слову, «СК Согласие» было организовано с основным видом деятельности «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием» незадолго до заключения договоров и ликвидировано через 1,5 месяца после оплаты договоров, — отметил Ильнур Мубараков.

Сотрудникам ГУП «Геоцентр» много раз возмещали расходы по фиктивным документам — почти на полмиллиона рублей. Подотчетные лица представляли документы об оплате услуг проживания, приобретения товаров у коммерческих организаций, которые на момент проведения расходов уже либо ликвидированы, либо занимаются иной деятельностью.

Предприятие оплачивало и расходы, которые не соответствуют целям деятельности предприятия. Например, в 2019 году бывший директор предприятия Рустам Ахметов за счет предприятия съездил в командировку в Швейцарию на форум «Борьба с современными формами рабства и принудительного труда».

«Мы хотели, чтобы предприятие продолжило работу с чистого листа»

После отчета аудитора высказался заместитель министра экологии и природных ресурсов Егор Тарнавский:

— Счетная палата выявила серьезные нарушения, и мы ей весьма признательны. На предприятие был назначен новый руководитель — из аппарата Минэкологии (Александр Саиткин, — прим. ред.), и мы хотели, чтобы предприятие продолжило работу как бы с чистого листа. Тем более что уже решен вопрос о его реорганизации до конца года в государственно-бюджетное учреждение.

По результатам контрольного мероприятия в ГУП «НПО Геоцентр» направлено представление, в Министерство земельных и имущественных отношений — информационное письмо. Материалы проверки передаются в прокуратуру республики и следственное управление Следственного комитета РФ по РТ.



Элеонора Рылова, Людмила Губаева